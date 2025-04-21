– Не буду оригіналом, коли скажу, що після вчорашньої сенсаційної поразки у 25-му турі УПЛ футболістів Шахтаря від Колоса (2:4), вже ніщо не завадить Динамо повернути собі чемпіонський титул. Зрештою, як й Олександрія не повинна віддати срібних медалей.

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– Ви вже знайшли пояснення провалу "гірників" в поєдинку з ковалівцями?

– За підбором виконавців й за рівнем підготовки Шахтарю, як на мене, немає рівних в Україні. Але "гірники" чомусь не звертають уваги на те, що рівень команд в УПЛ помітно вирівнявся, що практично зникли прохідні матчі, що буквально в кожному потрібно грати через не можу. Чому тренерському штабу Шахтаря не завжди вдається достукатися до своїх підопічних, це вже питання до керманича Маріно Пушіча. Ось і в протистоянні з ковалівцями "гірники" дозволяли собі в одному епізоді не добігти, в іншому – не вступити в єдиноборство, що й призвело до сумних наслідків.

Найгірше, що йдеться про таке відношення до виконання своїх обов'язків не тільки з боку легіонерів, а й українців. Тепер футболісти Шахтаря можуть хоч якось реабілітуватися лише, якщо стануть володарями Кубка України, – сказав Маркевич для Sport.ua.

Нагадаємо, наразі Шахтар посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ з 53-ма очками, лідирує в чемпіонаті – Динамо, в доробку киян 63 бали, Олександрія друга з 57-ма пунктами.

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