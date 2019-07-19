toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ

Маркевич назвав переваги розширення УПЛ до 16 команд

06:30 258 Читать на русском
Маркевич назвав переваги розширення УПЛ до 16 команд
Мирон Маркевич / Фото УНІАН

Відомий український фахівець Мирон Маркевич задоволений рішенням УАФ щодо розширення УПЛ до 16 команд з сезону 2020/21.

"Я завжди був прихильником того, щоб в УПЛ грало 16 клубів. Чим більше молодих і талановитих футболістів буде грати на такому рівні, тим швидше вони будуть прогресувати.

"Лише два клуби відмовились від формату 16 команд в УПЛ", – заступник спортдира Динамо

Клуби вже зараз повинні думати про підготовку до участі в елітарному дивізіоні. Вони повинні відповідати цьому високому рівню не тільки за грою, але і своєю інфраструктурою. А це нелегка річ.

Моя думка щодо розширення УПЛ така: виконком УАФ прийняв вірне рішення. Боротьба в Першій лізі стане ще цікавішою", – цитує Маркевича офіційний сайт ФК Рух.

Нагадаємо, на зборах клубів чемпіонату України було прийняте рішення щодо розширення Прем'єр-ліги до 16 команд з сезону 2020/21.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

blog_ava
"Повільна смерть": одна з найлегендарніших арен Європи нагадує апокаліпсис – її руйнують на очах безпорадних фанів
18 липня
7638
Теги
УПЛ Мирон Маркевич формат УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
5
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук