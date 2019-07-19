Маркевич назвав переваги розширення УПЛ до 16 команд

Відомий український фахівець Мирон Маркевич задоволений рішенням УАФ щодо розширення УПЛ до 16 команд з сезону 2020/21.

"Я завжди був прихильником того, щоб в УПЛ грало 16 клубів. Чим більше молодих і талановитих футболістів буде грати на такому рівні, тим швидше вони будуть прогресувати.

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Клуби вже зараз повинні думати про підготовку до участі в елітарному дивізіоні. Вони повинні відповідати цьому високому рівню не тільки за грою, але і своєю інфраструктурою. А це нелегка річ.

Моя думка щодо розширення УПЛ така: виконком УАФ прийняв вірне рішення. Боротьба в Першій лізі стане ще цікавішою", – цитує Маркевича офіційний сайт ФК Рух.

Нагадаємо, на зборах клубів чемпіонату України було прийняте рішення щодо розширення Прем'єр-ліги до 16 команд з сезону 2020/21.

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