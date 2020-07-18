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Маркевич назвав обов'язкову умову для гідного виступу Динамо в Лізі чемпіонів

06:30 - Читать на русском
Маркевич назвав обов'язкову умову для гідного виступу Динамо в Лізі чемпіонів
Гравці Динамо / Сайт клубу

Легендарний тренер Мирон Маркевич переконаний, що в нинішньому стані Динамо не здатне досягнути успіху на міжнародній арені.

"Потрібно підсилювати команду. Це однозначно. Нинішньому Динамо важко буде пробитися в груповий етап.

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Для чемпіонату України, для другого місця – то годиться, але не для Ліги чемпіонів. Потім мучитися із командами типу Лугано – навіщо воно потрібно?" – підкреслив Маркевич в коментарі 1927.kiev.

Нагадаємо, Динамо вкрай невдало виступило в єврокубках сезону 2019/20. Спочатку був виліт від Брюгге в кваліфікакції Ліги чемпіонів, а потім третє місце групи Ліги Європи в компанії Мальме, Копенгагена та Лугано.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Мирон Маркевич
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