Маркевич назвав несподівані причини свого звільнення з Агробізнесу

Остап Маркевич прокоментував свій відхід з посади головного тренера Агробізнесу.

"Це було моє рішення. Я свідомо написав заяву на звільнення з власної ініціативи, бо я не погоджуюсь з методами керівництва Агробізнесу – втручання в тренерську роботу.

Маркевич покинув Агробізнес

Є тренери, які займаються побудовою гри і команди. В футболі ніхто більше нічого нового не придумав. Інші люди в клубі не можуть на це впливати. Інакше, нічого доброго з цього не вийде. І взагалі, в Європі таких речей не існує. Це для них дикість і нонсенс.

Чи повернусь у Вільяреал-U-19? Коли я йшов, то керівництво клубу сказало, що Вільяреал – мій другий дім. Вони будуть на мене чекати, якщо у мене щось не вийде. Поки що не знаю стосовно повернення. Ще з ними не розмовляв. Буду в Іспанії, зустрінусь з представниками "субмарини" і тоді обговоримо цю тему", – цитує Маркевича footboom.

Після 12-ти турів Першої Ліги Агробізнес перебуває на 7-й сходинці з 22-ма очками.

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