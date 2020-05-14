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Маркевич назвав найкращого тренера в історії футболу

08:00 1524 Читать на русском
Маркевич назвав найкращого тренера в історії футболу
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Легендарний український тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо рейтингу 100 найкращих тренерів світу, опублікованих журналом FourFourTwo.

"Мабуть, Фергюсон заслужив, якщо очолив таку сотню. Хоча для мене вона дивна. Чому немає в десятці найкращих Вісенте Феоли? Людини, яка придумала схему 4-2-4. Це ж була тренерська революція! Недоброзичливці скажуть, що Феола вкрав цю схему в Бели Гуттманна. Якщо навіть повірити в це, то хіба Гуттманн порадив поставити в основний склад 17-річного Пеле? По суті, пацана. А мова йшла про Кубок світу, де ніхто не хоче ризикувати.

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Дивує, чому у списку немає Вісенте Дель Боске. Людина виграла Лігу чемпіонів, Кубок світу і чемпіонат Європи. Що ще треба для визнання? Казали, що з тією збірною переміг би будь-хто. Ну ось, пішов Дель Боске – і багато Іспанія виграла відтоді?

Для мене найкращий тренер – Кройф. Коли він побудував Барселону початку 90-х на контролі м'яча – це було неперевершене видовище. Щодо Фергюсона, то він, безумовно, видатний тренер. Але від самої людини не все залежить. Треба, щоби зірки зійшлися – власник клубу довіряв, спортивний директор розумів, гравці сприймали ідеї. Фергюсон тонко відчував усі ці моменти. Йому щастило з футбольним оточенням, йому щастило із розумінням свого вкладу в загальну працю. Коли відчув, що сили вже не ті, – пішов і не повертався. Це теж треба вміти.

Якщо Лобановський потрапив у десятку – це велике щастя. Однак він заслужив. Скільки володарів "Золотого м'яча" має Польща? Жодного. Іспанія, якщо не рахувати Ді Стефано – лише одного. А Валерій Васильович виховав трьох. Тому його потрапляння – закономірне", – сказав Маркевич у коментарі виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, перше місце у рейтингу найкращих тренерів світу дісталося легендарному коучу Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Також до трійки увійшли голландські тренери Рінус Міхелс і Йохан Кройф. Почесну десяту сходинку посів Валерій Лобановський. Ще один екс-тренер киян Віктор Маслов опинився на 34-му щаблі, а колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу – 87-й.

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Теги
Валерій Лобановський Бела Гуттманн Вісенте дель Боске Пеле Алекс Фергюсон Йохан Кройф Мирон Маркевич
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