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Маркевич назвав найкращих у Прем’єр-лізі у 2019 році

09:22 1484 Читать на русском
Маркевич назвав найкращих у Прем’єр-лізі у 2019 році
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Екс-наставник Карпат, Металіста та Дніпра Мирон Маркевич, який нині очолює комітет національних команд УАФ, підбив підсумки футбольного 2019-го року.

"Подією року вважаю вихід підопічних Андрія Шевченка на Євро-2020 та тріумф збірної України U-20 на чемпіонаті світу у Польщі. Відповідно, тренери року – Андрій Шевченко і Олександр Петраков. Найкращий іноземний футболіст року Тайсон (Шахтар), а серед українських легіонерів на перше місце поставив би Олександра Зінченка (Манчестер Сіті).

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Молодий гравець року – Віталій Миколенко (Динамо), а відкриттям року назвав би луганську Зорю. Щодо матчу року, то тут однозначно буде відбірковий поєдинок до ЧЄ-2020 Україна – Сербія (5:0). Ну а головне розчарування року – львівські Карпати", – цитує Маркевича видання Footboom.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов лідером чемпіонату, відірвавшись від Динамо на 16 очок. Третьою йде луганська Зоря, якій у спину дихають Десна і Олександрія. Карпати з найменшою кількістю очок посідають останню сходинку турнірної таблиці.

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