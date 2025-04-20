Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що Артему Довбику не варто було переходити до чемпіонату Італії.

"Довбик мені найбільше імпонує. Я вважаю, що йому не треба було йти з іспанського чемпіонату. Можна було в іншу команду Ла Ліги перейти, його ж Атлетіко хотів. Зараз Довбику залишається зціпити зуби, працювати та доводити свій рівень в Серії А", – сказав Маркевич в інтерв'ю Українському футболу.

Довбику знайшли перспективного конкурента – Ромі доведеться боротися за гравця з претендентами на Скудетто

Артем Довбик перейшов до італійської Роми влітку 2024 року з Жирони. Сума трансферу склала 30,5 мільйона євро. У сезоні 2023/24 Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги з 24 забитими м'ячами.

У поточній кампанії українець провів 42 поєдинки за римський клуб, відзначився 16 голами та трьома асистами. Контракт нападника з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року.

Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом