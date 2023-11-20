Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич, який свого часу очолював збірну України, зробив свій прогноз на вирішальний матч відбору до Євро-2024, де команда Реброва зустрінеться з Італією.

"Маліновський – перевірений роками й матчами гравець. Він може вийти на заміну, а, скоріш за все, так і буде, та вистрелити в будь-який момент. Руслану не треба багато часу, щоб увійти в гру, щоб видати пас через півполя чи забити з далекої дистанції, як він уміє та не раз це робив.

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Тим паче хто-хто, а Маліновський відмінно знає Італію, їхніх гравців. Він стільки років у Серії А вже грає. Так, нині він не дуже добре грає у своєму клубі, але це нічого не значить. Маліновський – футболіст високого рівня", – заявив Маркевич у коментарі sport-express.ua.

Варто зазначити, Мирон Маркевич очолював збірну України у 2010 році. Фахівець здобув на чолі "синьо-жовтих" три перемоги та одну нічию.

Нагадаємо, що Україна зіграє у вирішальному матчі відбіркового циклу до Євро-2024 проти збірної Італії 20 листопада в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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