Відомий український тренер Мирон Маркевич висловив свою думку, у кого найбільші шанси вилетіти з Прем'єр-ліги у поточному сезоні.

– Команда-розчарування лютого-березня?

– Ну та напевно Чорноморець. Одеська команда поки що безнадійна. Не бачу я, завдяки чому вони можуть врятуватися. Можливо, Кучер щось зробить, але з іншої сторони – він не збирав цю команду і не готував. Буде дуже важко, – сказав Маркевич для Українського футболу.

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Нагадаємо, наразі одеський клуб займає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. У доробку "моряків" 15 очок після 22-х турів чемпіонату. В наступному поєдинку підопічні Олександра Кучера зіграють проти черкаського ЛНЗ. Матч відбудеться 5 квітня, початок зустрічі – о 15:30.

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