"Кому віддаю перевагу в вирішальному поєдинку? Наразі шанси суперників рівні. Далі багато буде залежати від того, в якій спортивній формі перебуватимуть учасники, чи будуть в ударі воротарі Зоммер з Інтера та згаданий вже Доннарумма, які були найкращими гравцями півфіналів.

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Десь може датися взнаки більш молодий склад ПСЖ й те, що парижани вже стали чемпіонами на внутрішній арені, тоді, як Інтер ще веде запеклу боротьбу з Наполі за перше місце в Серії А. Без сумніву, для футболістів ПСЖ неабияким стимулом слугуватиме й те, що ця команда ще ніколи не вигравала Лігу чемпіонів.

З іншого боку, хоча в Інтері багато вікових гравців, але вони прекрасно розуміють, що це може бути їхній останній шанс здобути почесний трофей. Тому в Мюнхені намагатимуться стрибнути вище голови", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року у Німеччині на Альянц-Арені в Мюнхені.

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