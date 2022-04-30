"Луческу назвав фанатів Динамо несправжніми вболівальниками? Дійсно, це максимально некоректно. Фанати мають на це (акції протесту проти Луческу – прим.) право. А тим більше після слів, що російські спортсмени повинні грати в футбол і брати участь в Олімпіадах. Зараз тим більше вони праві.

"Мене неправильно зрозуміли", – Луческу виправдався за слова про зайву дискваліфікацію російських спортсменів

Він не мав права такого говорити. Яке ти маєш право говорити, тим більше в чужій державі, яка воює? Ти тренер, хороший тренер. Нема питань. Ну от і працюй, тренуй. Чого ти починаєш розказувати, що неправильно зроблено чи правильно? Особливо зараз, в такий час", – поділився Маркевич на YouTube-каналі pressing.

Нагадаємо, раніше Луческу заявляв, що дискваліфікація російських спортсменів від міжнародних змагань є неправильним рішенням. Пізніше він виправився, додавши, що "спортсмен чи асоціація, які підтримують війну, повинні піддатися санкціям".

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