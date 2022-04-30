Маркевич наїхав на Луческу через слова на захист російських спортсменів
Легендарний український тренер Мирон Маркевич різко виступив проти головного тренера Динамо Мірчі Луческу через його контраверсійні заяви.
"Луческу назвав фанатів Динамо несправжніми вболівальниками? Дійсно, це максимально некоректно. Фанати мають на це (акції протесту проти Луческу – прим.) право. А тим більше після слів, що російські спортсмени повинні грати в футбол і брати участь в Олімпіадах. Зараз тим більше вони праві.
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Він не мав права такого говорити. Яке ти маєш право говорити, тим більше в чужій державі, яка воює? Ти тренер, хороший тренер. Нема питань. Ну от і працюй, тренуй. Чого ти починаєш розказувати, що неправильно зроблено чи правильно? Особливо зараз, в такий час", – поділився Маркевич на YouTube-каналі pressing.
Нагадаємо, раніше Луческу заявляв, що дискваліфікація російських спортсменів від міжнародних змагань є неправильним рішенням. Пізніше він виправився, додавши, що "спортсмен чи асоціація, які підтримують війну, повинні піддатися санкціям".
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