"У Маріуполі зараз дуже складна та плачевна ситуація. На наші тренувальні поля впало декілька авіабомб, тому вони майже повністю зруйновані. Також складно і більшості гравцям, тому що довгий час ми не мали можливості зв’язатися з людьми звідти, адже не було зв’язку.

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Це, звичайно, дуже сильно нас непокоїло, тому що багато друзів і близьких людей залишилися там. Зараз вже більшість з них виїхали, однак залишаються люди, які кожного дня під обстрілами, кожних 7-10 хвилин на місто падає авіабомба", – поділився Маркевич у інтерв'ю Fanday.

Зазначимо, що Маріуполь переживає гуманітарну катастрофу через облогу і постійні ракетні обстріли з боку російських загарбників.

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