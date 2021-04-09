"У нас є план. Є й запасний план – план В, а можливо, і С. Але футбол дуже непередбачуваний, тому існують різні схеми, тактичні заготовки. Є певні напрацювання.

Маріуполь "прийматиме" Шахтар на НСК Олімпійський – азовцям допоміг аномальний календар Динамо

З будь-якої ситуації є вихід. Це якраз шанс молодим хлопцям проявити себе. Напевно, будуть дуже раді цьому. На тлі такого суперника завжди цікаво перевірити свої можливості, футбольні аспекти , які вдалося здобути", – сказав Маркевич у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок між азовцями і "гірниками" відбудеться вже завтра, 10 квітня, о 14:00. Шахтар після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ другим, маючи у своєму активі 42 очки. Маріуполь з 21 пунктом – дев'ятий.

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