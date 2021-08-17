"Чи міг би я увійти до тренерського штабу Мирона Маркевича? Це відверта дезінформація. Мені нема чого коментувати таку брехню. На цьому етапі мене не цікавить робота в збірній України, тому що я ще не готовий до такої інтервальної роботи.

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Мені хочеться працювати більше в клубній стратегії. Напевно, я б себе не поважав, якби погодився на такі речі. Ми ніколи навіть не говорили про це з батьком. Це повна неправда", – поділився Остап Маркевич у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Мирон Маркевич заявляв, що йому не пропонували очолити збірну України, а лише поставили перед фактом, що наступним тренером буде Сергій Ребров. Втім, екс-наставнику Динамо і Ференцвароша поки не вдалось домовитись з Аль-Айном щодо розірвання контракту, а тому "синьо-жовтих", найімовірніше, нині очолить Олександр Петраков.

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