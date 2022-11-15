Радуня Стенжиця призначила 44-річного українця головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не розголошуються.

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До штабу Маркевича-молодшого увійшли Сергій Атласюк та Сергій Янков. Зазначається, що Остап володіє польською мовою. Команда виступає у третьому за силою польському дивізіоні та йде 13-ю в турнірній таблиці після 19 зіграних турів.

Нагадаємо, Маркевич розпочинав свою кар'єру у молодіжній команді Вільяреала, після чого повернувся в Україну, де тренував Агробізнес, Чорноморець і Маріуполь. Азовців очолював протягом двох років.

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