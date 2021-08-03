Наставник Маріуполя Остап Маркевич поділився думками щодо того, чи може його батько Мирон очолити "синьо-жовтих".

"Ми з ним спілкувалися вчора. Я ж не знав, що там відбувається. Він сказав, що ведуться якісь розмови, але конкретики не було.

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Потрібно зіставити бажання і ситуацію, яка не дуже проста – положення в групі і шанси збірної України на чемпіонат світу. Попереду складні ігри – потрібно думати і дивитися, враховувати всі обставини.

Чи підпише батько контракт? Він – самостійна тренерська одиниця, як і я. Він ухвалює рішення сам. Буде, як буде. Як вирішить, так і буде", – сказав Маркевич-молодший в ефірі Футбол News.

До слова, серед претендентів на місце Андрія Шевченка називають чимало фахівців, серед яких є ще Сергій Ребров, Джанні Де Б'язі, Юрген Клінсманн та інші.

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