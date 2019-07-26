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"Маркевич міг стати хорошим тренером, але займався х****ю", – екс-гравець Карпат Зуб

18:45 474 Читать на русском
"Маркевич міг стати хорошим тренером, але займався х****ю", – екс-гравець Карпат Зуб
Мирон Маркевич / Футбол 24

Колишній гравець Карпат Роман Зуб жорстко висловився щодо екс-тренера львів'ян, Металіста, Дніпра та збірної України Мирона Маркевича.

"Абсолютно не вважаю Маркевича найкращим українським тренером після Лобановського. Фінал Ліги Європи – заслуга Рамоса. Маркевич прийшов на готову команду і мав шалений фарт. Це єдине, що в нього було.

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Він міг стати хорошим тренером. Але займався х**ньою. Такою, що ви собі навіть не уявляєте. Вони разом з Дячуком-Ставицьким зіспівались свого часу. На трансферах і всьому най**ували всіх – і Гірника, і Димінського.

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Всі футбольні люди називають його ган**ном. Розкажу, як я пішов з Карпат. Грали в Полтаві. На початку другого тайму Беньо отримав червону картку. Ми вдесятьох виграли – забив Чижевський і я. На зібранні Беня штрафують, а я кажу: "Ви що – це ж виграшна гра". Я приходжу, а мене – по баблу. Якщо б ми цю гру не виграли, то Маркевича прибрали би. А він сидить, голова вниз, ніколи в очі не дивиться. Кажу йому: "Краще б я той гол не забив, вас би тут вже не було". Він підняв очі. Більше мене в команді не було", – сказав Зуб в інтерв'ю Tribuna.com.

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Карпати Карпати Мирон Маркевич Роман Зуб
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