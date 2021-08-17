"Сергій Ковалець повинен був увійти до тренерського штабу Мирона Маркевича, якби він очолив збірну України.

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Крім цього, однією з умов роботи Маркевича у збірній була наявність у цьому ж штабі сина Остапа, який би поєднував посаду помічника в збірній з посадою головного тренера Маріуполя. Це були його умови, які він ставив асоціації, щоб національна команда могла якнайкраще виступити на чемпіонаті світу", – сказав Андрій Маліновський в ефірі програми Футбольний формат.

Сам Мирон Маркевич заявляв, що йому не пропонували очолити збірну України, а лише поставили перед фактом, що наступним тренером буде Сергій Ребров. Втім, екс-наставнику Динамо і Ференцвароша поки не вдалось домовитись з Аль-Айном щодо розірвання контракту, а тому "синьо-жовтих", найімовірніше, нині очолить Олександр Петраков.

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