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Маркевич міг очолити Галатасарай, – агент ФІФА Меміш

19:25 1155 Читать на русском
Маркевич міг очолити Галатасарай, – агент ФІФА Меміш
Мирон Маркевич / фото з відкритих джерел

Агент ФІФА Алааддін Гювен Меміш розповів, що Мирон Маркевич мав пропозиції відразу від трьох турецьких клубів.

"Свого часу Маркевич вів переговори з Галатасараєм. Думаю, що сторони не домовилися з фінансових питань. На жаль, зараз в Туреччині немає попиту на українських тренерів.

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Кандидатурою Маркевича цікавилися. Спочатку Трабзонспор, а потім Коньяспор. Це було в 2016-2017 роках", – поділився Меміш в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Маркевич відомий роботою в таких командах як Карпати та Металіст, а останнім клубом Мирона Богдановича став Дніпро, з яким фахівець дістався фіналу Ліги Європи 2014/15.

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Теги
Галатасарай Галатасарай Мирон Маркевич Туреччина Коньяспор Коньяспор Трабзонспор Трабзонспор
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