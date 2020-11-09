"Мене це не бентежило. Я про це не думав. Є різні умови для роботи, завжди є якісь нюанси. На даному етапі я вдячний керівництву, що довірили мені роботу. Не знаю, чи вдавалося комусь як мені – за півроку роботи в Першій лізі дорости до Прем'єр-ліги.

Динамо домовилося з Маріуполем про перенесення матчу

Звичайно, я думав над цією пропозицією. Але якщо тобі щось пропонують – йди і працюй. Є нюанс, що з Шахтарем не можуть грати футболісти, які належать цьому клубу. Такі обставини, треба виходити з них. Хоча в Іспанії такого немає – орендовані грають. Немає такої кількості оренд з одного клубу.

У нас такі правила – їх треба дотримуватися. Навпаки, в нашій команді тепер сім представників молодіжної збірної України. Не знаю, в якій команді ще така ситуація, окрім Динамо і Шахтаря. Це великий ресурс у вигляді молодих талановитих футболістів. Як від такого можна відмовитися? Це дуже цікава робота.

Ні, мені не соромно, що Маріуполь називають фарм-клубом Шахтаря. Такі обставини. Добре, що взагалі є клуби в Україні. Зовсім недавно ми ще думали, щоб зібралося 12 клубів в Прем'єр-лізі. Радий, що футбол зберігся", – сказав Маркевич в інтерв'ю Tribuna.com.

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