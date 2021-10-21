Маркевич має два матчі, аби реанімувати Маріуполь – на заміну наставнику "азовців" вже є два несподіваних кандидати
Схоже криза у фарм-клубі "гірників" досягла свого піку.
Керівництво Маріуполя встановило для головного тренера команди Остапа Маркевича своєрідний дедлайн, аби виправити турнірну ситуацію, повідомляє "ТаТоТаке".
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У 43-річного наставника є два матчі, аби довести свою профпридатність. Попереду у "азовців" виїзний поєдинок з Вересом і домашня зустріч з Динамо. Від результатів цих ігор і буде залежати подальша доля Маркевича у команді.
Боси маріупольців вже навіть знайшли дві потенційні кандидатури на заміну коучу – серед претендентів називають Романа Санжара і наставника молодіжної команди Шахтаря Оскара Ратулутру.
Нагадаємо, після 11-ти турів Маріуполь посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи у своєму активі лише 4 очки.
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