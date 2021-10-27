"Наша поразка лежить більше у психології. Сьогодні якраз дуже яскравий приклад цього аспекту. Треба вірити у свої сили та не чекати ні другого тайму, ні наступного матчу чи наступного року. Все можна реалізувати, якщо ти віриш у себе та свої сили. Звичайно, це має бути підкріплено важкою працею.

Маріуполь – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Чи знайшов я у перерві потрібні слова? Не буду скромним і скажу, що правильні слова я говорив і до матчу. Тут більше залежить від тих, хто реалізовує ці настанови. Це загалом така українська проблема – психологія та впевненість у собі. У першому таймі була знервованість, невпевненість. Можна згадати матч Баварія – Динамо, де було так само. Динамівці перед іменитим суперником поникли та загубилися. Це було помітно.

Будемо працювати. Це завдання українських тренерів – ми маємо бути психологами та виховувати футболістів, які вирішують завдання з першої хвилини. Потрібен характер, непоступливість, гра в корпус. Петерман не може програвати другий поверх Вербічу, оскільки є різниця у зрості та фактурі. Можливо, далася взнаки різниця у віці – Вербіч досвідченіший гравець, а Петерман лише розпочинає. Готуватимемося і налаштовуватимемося на суботній матч в УПЛ. Другий тайм дає нам добрі надії", – сказав Маркевич у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Маріуполь у матчі 1/8 фіналу Кубка України на власному полі поступився Динамо (1:2) і вилетів з подальшого розіграшу турніру.

Динамо стало третім чвертьфіналістом Кубка України, спокійно перегравши Маріуполь – Вербіч оформив гол+пас