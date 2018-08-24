Колишній наставник національної збірної Мирон Маркевич привітав з Днем Незалежності України.

"Це велике свято для нас, для України. Я працював у всіх регіонах України, і на Заході, і на Сході, і в центральній Україні. У нас найкращі люди, я це відчув. Можливо, звичайно, не все так, як нам би хотілося.

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Нам складно, йде війна. Я вже не раз був на Сході. Бачив молодих і немолодих хлопців, які там воюють. Воюють там всі регіони. І україномовні, і російськомовні, і вірмени, і грузини. Всі люди, які проживають в Україні – там.

Держава стала іншою, об'єднала нас, як не дивно, війна і я думаю, що у нас буде все добре. Люди стали іншими, зрозуміли, що ми – одна нація, незважаючи на те, хто якою мовою говорить. Ми повинні триматись одне одного", – розповів Маркевич для FootballHub.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 27-му річницю Незалежності.

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