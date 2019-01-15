Маркевич: Курченко одразу продав Тайсона, я зрозумів, що це кінець

Екс-наставник Металіста Мирон Маркевич пригадав початок занепаду харківського клубу.

"Перше, що зробив Курченко, коли прийшов, це продав Тайсона. Моментально. Я зрозумів, що це кінець.

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Було помітно, що для нього це іграшка. Модно так було, чи що. Я навіть не можу зрозуміти, що це був у нього за проект, або це хтось за цим стояв. Було зрозуміло, що команда не буде прогресувати", – сказав Маркевич у програмі Вацко Live.

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