"Так, як Колос грав із Рухом – не знаю, чи вони нав'яжуть боротьбу Динамо. Незрозуміло, що то був за футбол у їхньому виконанні. Якщо вони хочуть на щось претендувати, то так грати не можна.

Динамо – Колос: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Думаю, що для Динамо зараз в пріоритеті чемпіонат України і Ліга Європи. Кубок України – заради престижу, але це не основний турнір для киян. Динамо потрібно зосередитись на чемпіонаті України та Лізі Європи – мені так здається", – поділився Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

До слова, Динамо зустрінеться з Колосом в рамках 1/4 фіналу Кубка України вже сьогодні, 3 березня, початок о 17:00.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє