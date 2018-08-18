Маркевич: Коли є можливість вирушити на схід України разом із збірною ветеранів, намагаюся відкласти всі справи

Голова Комітету національних збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич розповів про гру за збірну ветеранів України.

"Для мене це велике щастя – грати разом із гравцями, яких я колись тренував, або які виходили проти моїх команд. Наче душею молодію, коли знову виходжу на футбольне поле. На матчі збірної збираються повні стадіони, ми ж намагаємося подарувати глядачам свято та гарний настрій.

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Мене часто питають, як я тримаю чудову спортивну форму. Рецепт універсальний, головне його постійно дотримуватися. Це помірне вживання їжі, намагаюся не їсти нічого зайвого. І друге — регулярні заняття спортом. Систематично роблю зарядку, постійно бігаю. Раджу всім слідкувати за собою, за своїм здоров’ям.

Запам'ятались наші мандри з ветеранською збірною за кордон — США, Канада, Аргентина Бразилія, Іспанія. Всюди нас радо зустрічають, організовують зустрічі з діаспорою, матчі на центральних стадіонах. У України в світі багато друзів, ми намагаємося через футбол представити країну з найкращого боку, кажемо про наші проблеми, що на сході триває війна.

Також виокремлю виїзди до Донецької та Луганської областей. Нещодавно були на самій передовій, проводили матч у Красногорівці, зустрічалися з військовими та прикордонниками в Мар’їнці. Там справді інший світ, інше життя. Коли є можливість вирушити на схід, намагаюся відкласти всі справи та приєднатися до збірної", – розповів Маркевич прес-службі ФФУ.

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