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Маркевич і Яковенко відвідали тренування збірної України напередодні матчу проти Словаччини

20:56 787 Читать на русском
Маркевич і Яковенко відвідали тренування збірної України напередодні матчу проти Словаччини
Мирон Маркевич / Футбол 24

Відомі українські фахівці Мирон Маркевич і Павло Яковенко завітали на стадіон у Трнаві, де у ці хвилини тренується збірна України.

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич і колишній тренер молодіжної команди "синьо-жовтих" Павло Яковенко з трибун спостерігали за тренувальною сесією національної команди під керівництвом Шевченка.

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Нагадаємо, що матч 5-го туру Ліги націй між Словаччиною та Україною відбудеться завтра, 16 листопада. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45

Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Фото Dynamomania

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
22
год
:
10
хв
Україна
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Теги
Словаччина - Україна Збірна України Україна Україна Мирон Маркевич Павло Яковенко Павло Яковенко
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