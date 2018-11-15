Маркевич і Яковенко відвідали тренування збірної України напередодні матчу проти Словаччини

Відомі українські фахівці Мирон Маркевич і Павло Яковенко завітали на стадіон у Трнаві, де у ці хвилини тренується збірна України.

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич і колишній тренер молодіжної команди "синьо-жовтих" Павло Яковенко з трибун спостерігали за тренувальною сесією національної команди під керівництвом Шевченка.

Маркевич відзначив прогрес збірної України під керівництвом Шевченка

Нагадаємо, що матч 5-го туру Ліги націй між Словаччиною та Україною відбудеться завтра, 16 листопада. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45

Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

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