Маркевич і Яковенко відвідали тренування збірної України напередодні матчу проти Словаччини

Збірна України — 22:08 1409
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Пятов чи Бойко: хто ж найкращий воротар для збірної України прямо зараз
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Хорватія – Іспанія: стартові склади на матч Ліги наційЛіга націй — 20:50 575
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Словаччина – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЛіга націй — 20:04 2847
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Лунін став героєм цікавого челенджу в Twitter, потрапивши в компанію до Мбаппе, Санчо, Кімміха та інших молодих зірокІспанія — 17:45 1118
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Збірна України прибула у Словаччину на матч Ліги наційЗбірна України — 15:09 1887
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