Маркевич і Лужний могли очолити Рух – новим фаворитом став відомий тренер, – ЗМІ

Львівський Рух продовжує активні пошуки нового головного тренера на заміну Леоніду Кучуку.

Мирон Маркевич був головним кандидатом на вакантну посаду, стверджує Динамомания.

Козловський: Ім'я нового тренера Руха стане відоме наприкінці тижня

Проте, за інформацією видання, в останній момент досвідчений фахівець відмовився від такого кроку. Крім того, керівництво Руха вело перемовини з Олегом Лужним і Сергієм Ковальцем, але з ними розпочати співпрацю теж не вдалося. Наразі головним претендентом на посаду головного тренера лідера Першої ліги став екс-керманич ФК Львів Юрій Бакалов.

Нагадаємо, що Леонід Кучук офіційно покинув Рух на початку тижня. Під його керівництвом львів'яни пішли на зимову перерву на 1-й сходинці Першої ліги.