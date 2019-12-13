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Маркевич і Лужний могли очолити Рух – новим фаворитом став відомий тренер, – ЗМІ

13:41 850 Читать на русском
Маркевич і Лужний могли очолити Рух – новим фаворитом став відомий тренер, – ЗМІ
Олег Лужний / Футбол 24

Львівський Рух продовжує активні пошуки нового головного тренера на заміну Леоніду Кучуку.

Мирон Маркевич був головним кандидатом на вакантну посаду, стверджує Динамомания.

Козловський: Ім'я нового тренера Руха стане відоме наприкінці тижня

Проте, за інформацією видання, в останній момент досвідчений фахівець відмовився від такого кроку. Крім того, керівництво Руха вело перемовини з Олегом Лужним і Сергієм Ковальцем, але з ними розпочати співпрацю теж не вдалося. Наразі головним претендентом на посаду головного тренера лідера Першої ліги став екс-керманич ФК Львів Юрій Бакалов.

Нагадаємо, що Леонід Кучук офіційно покинув Рух на початку тижня. Під його керівництвом львів'яни пішли на зимову перерву на 1-й сходинці Першої ліги.

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Теги
Перша ліга Мирон Маркевич Олег Лужний Сергій Ковалець Сергій Ковалець Рух Рух Юрій Бакалов Юрій Бакалов
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