Маркевич допомагатиме сину в Чорноморці

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич приєднається до зборів Чорноморця, тренером якого є його син Остап.

"Думаю, логічно і природно, що я іноді звертаюся за допомогою до свого батька. Тому що є деякі питання, які вимагають потрібного досвіду. Він повинен приїхати до Туреччини, приєднатися до нас на кілька днів, своїми очима побачити, як розвивається Чорноморець.

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Мій батько – не та людина, який буде без відповідного запрошення влазити в чужі справи. Якщо я його запитаю, думаю, він мені не відмовить, і скаже свою думку", – наводить слова Маркевича-молодшого Футбол NEWS.

Зазначимо, Чорноморець посідає 10 місце в Першій лізі, маючи в активі 22 пункти.

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