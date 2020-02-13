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Маркевич допомагатиме сину в Чорноморці

10:40 1015 Читать на русском
Маркевич допомагатиме сину в Чорноморці
Мирон Маркевич / фото з відкритих джерел

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич приєднається до зборів Чорноморця, тренером якого є його син Остап.

"Думаю, логічно і природно, що я іноді звертаюся за допомогою до свого батька. Тому що є деякі питання, які вимагають потрібного досвіду. Він повинен приїхати до Туреччини, приєднатися до нас на кілька днів, своїми очима побачити, як розвивається Чорноморець.

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Мій батько – не та людина, який буде без відповідного запрошення влазити в чужі справи. Якщо я його запитаю, думаю, він мені не відмовить, і скаже свою думку", – наводить слова Маркевича-молодшого Футбол NEWS.

Зазначимо, Чорноморець посідає 10 місце в Першій лізі, маючи в активі 22 пункти.

"Батько допомагає – мені реально пощастило із наставником". Остап Маркевич – про роботу у Вільяреалі, порядність Серхіо Наварро і конспекти Мирона Богдановича

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Теги
Остап Маркевич Остап Маркевич Чорноморець Перша ліга Мирон Маркевич
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