Шаблій займеться комплектацією Чорноморця, – журналіст

Відомий агент Вадим Шаблій у зимове трансферне вікно займеться комплектацією одеського Чорноморця.

Виконавчий директор агенції Prostar займеться пошуком нових гравців для "моряків". Про це журналіст Михайло Співаковський розповів у новому випуску шоу ТаТоТаке.

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Окрім того, допомогти Остапу Маркевичу з комплектацією Чорноморця може і його батько Мирон. Останній нині є куратором збірних України різних вікових категорій в УАФ. Після першого кола одеська команда вже попрощалася з близько десятком гравців.

Після 19-ти турів Чорноморець посідає 10-те місце в Першій лізі.