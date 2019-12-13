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Шаблій займеться комплектацією Чорноморця, – журналіст

16:01 545 Читать на русском
Шаблій займеться комплектацією Чорноморця, – журналіст
Маркевич і Шаблій / фото із соцмереж

Відомий агент Вадим Шаблій у зимове трансферне вікно займеться комплектацією одеського Чорноморця.

Виконавчий директор агенції Prostar займеться пошуком нових гравців для "моряків". Про це журналіст Михайло Співаковський розповів у новому випуску шоу ТаТоТаке.

Маркевич і Лужний могли очолити Рух – новим фаворитом став відомий тренер, – ЗМІ

Окрім того, допомогти Остапу Маркевичу з комплектацією Чорноморця може і його батько Мирон. Останній нині є куратором збірних України різних вікових категорій в УАФ. Після першого кола одеська команда вже попрощалася з близько десятком гравців.

Після 19-ти турів Чорноморець посідає 10-те місце в Першій лізі.

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Теги
Чорноморець Чорноморець Перша ліга Мирон Маркевич Вадим Шаблій Остап Маркевич Остап Маркевич
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