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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Маркевич: Динамо треба перебігати Аякс

28 серпня 21:21 156 Читать на русском
Маркевич: Динамо треба перебігати Аякс
Динамо – Аякс

Колишній наставник національної збірної Мирон Маркевич розповів як Динамо може обіграти Аякс.

"Динамо до снаги виграти в Аякса з потрібним рахунком. Киянам потрібно просто перебігати суперників. Аякс – не та команда, яку неможливо здолати. Мій прогноз – перемога киян з рахунком 2:0", – цитує Маркевича Еxpres.ua.

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Нагадаємо, перший матч між командами завершився з рахунком 3:1 на користь нідерландської команди.

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Слід зауважити, що у матчі не зможе взяти участь основний форвард Динамо Артем Бєсєдін, який зазнав ушкодження.

Матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня, початок гри о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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Ліга чемпіонів Динамо - Аякс Динамо Динамо Мирон Маркевич
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