Мирон Маркевич зіграв у матчі чемпіонату серед ветеранів між Люботином та Солоницівкою, повідомляє Instagram Retrofootball.Ukraine. Після гри іменитий наставник виступив з потужним тостом.

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"По телевізору дивився, як у перші дні бомбили Харків. Моя жінка плакала, я... плакав не плакав, було страшно дивитись. Але, знаєте, ми позавчора грали матч ветерани Карпат і харківські льотчики. Я там сказав: "знаєте, я прожив 9 років у Харкові, і коли вони (російські окупанти – прим.) напали, треба знати харків'ян.

Вони ніколи не допустили би того, щоб захопили Харків. Так і сталось. Тому я від своєї сім'ї всім вдячний – воїнам, які помагали... Так що за вас хлопці, здоров'я всім і всього найкращого", – сказав Маркевич під час застілля після поєдинку.

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