"Шахтар дозволяє супернику створювати багато моментів. У Генка були 100%-ві моменти, але він їх не реалізував. Потрібно трохи відповідальніше грати в обороні, тому що Монако – це не Генк. Я дивився вчорашній матч монегасків з празькою Спартою (3:1) – буде непросто.

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Так, травми Соломона і Педрінью – це погано. Ці два креативних гравці – одні з основних у Шахтарі. Але у гірників є лавка запасних, нехай виходять і доводять. Судаков – талановитий хлопець, вихованець Металіста. Я його ще хлопчиком пам'ятаю, він уже тоді подавав великі надії. Таке (зворотна заміна. – прим. ред.) буває у футболі, Георгію зараз треба зібратися, проявити характер і довести, що він здатний грати в основному складі. Тим більше, що йому довіряє головний тренер.

Коноплянка теж ще має шанс заграти в основі. Женя вміє грати в футбол. Головне, щоб він був готовий фізично, щоб йому довіряв тренер. Він своє ще принесе Шахтарю. І збірній, якщо його викличуть.

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Думаю, що Степаненко ще встигне продемонструвати свою майстерність. Можливо, Тарас поки не достатньо добре почувається. Все-таки він багато пропустив, а ЛЧ – серйозний рівень. Можливо, Де Дзербі дав йому паузу. Можливо, він буде готовий на Монако, а в матчах з французами треба буде добре попрацювати у відбиранні м'яча – це трошки інша команда", – цитує Маркевича Tribuna.com.