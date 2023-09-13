– Чому збірна України виглядала так нервово проти Італії у порівняні з матчем з Англією?

– У нас завжди другі ігри були важкуваті: що при Шевченкові, що при Петракову. Плюс Італія достатньо серйозний суперник. Кажуть, що в них криза, але я такого не побачив: у другому таймі в них змінилося майже півкоманди, але гра не погіршилася.

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Італійцям було нікуди діватись – якщо б вони не виграли вчора, то практично б втратили шанси на друге місце.

– Як вам гра Ярмоленка після повернення?

– Я не хочу переходити на персоналії. Скажу лише, що наша команда забагато дала свободи італійцям в середині поля. А хто недопрацював, буде аналізувати тренерський штаб збірної. Україна не дуже солідно почувала себе в центрі поля.

– Ярмоленко залишилось забити три голи, щоб побити рекорд Шевченка по забитих м'ячах у збірній. Як думаєте, це йому вдасться?

– Проти Північної Македонії та Мальти у нього є всі шанси побити рекорд. Я йому бажаю, щоб він це реалізував.

– Чому наша команда припускалася так багато помилок: втрата м'яча Судаковим, після чого ми пропустили, обрізка Бущана у другому таймі, де нас врятувало диво?

– Свою роль у цьому зіграло нервове напруження. На Сан-Сіро не так просто грати, трибуни гнали Італію вперед. Я не можу сказати, що збірна України грала геть погано, але помилок було забагато. Суперник дуже вільно себе почував в середині поля.

– Чому наші лідери, Зінченко та Циганков, відіграли не яскраво?

– Проти Англії вони віддали багато сил та енергії. Відіграти два матчі проти сильних суперників не так просто. Раніше у нас було так: одна серйозна команда, потім, наприклад, Люксембург. А зараз нам випало грати дві гри поспіль проти монстрів – Англії та Італії. Тим паче "Скуадрі Адзуррі" кров з носу була потрібна перемога і вони вийшли на гру з нами, як на останній бій.

– Чому у Мудрика не виходить себе проявити, адже на нього стільки сподівань?

– Можливо, він психологічно не готовий. У нього хороша швидкість і непогана техніка, але він не може поки використати свої сильні сторони. Я думав, що після виходу на заміну він допоможе, адже італійські захисники вже наїлися, але не вийшло. Будемо чекати та сподіватись, що Мудрика прорве. Потрібно, щоб він грав у Челсі, інакше треба міняти клуб.

– Які в нас шанси на друге місце у групі після поразки від Італії?

– Шанси є. Все буде вирішуватись в останній грі з Італією. Думаю, що Північну Македонію і Мальту ми обіграємо.

– Які висновки повинен зробити Ребров у другому матчі з Італією, щоб розраховувати на успіх?

– Потрібно підтягнути гру в середині поля, щоб в Італії не було стільки свободи та простору. В інакшому випадку важко буде розраховувати на позитивний результат, – сказав Маркевич у коментарі FootBoom.

Україна програла Італії у матчі відбору Євро-2024, втративши другу позицію в групі С