"Двома поразками на старті українська збірна ледь не загнала себе в глухий кут. Все ж, набрані в жовтні чотири очки ще залишають шанси принаймні не вилетіти з Ліги В.

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Для цього необхідно для початку в Батумі взяти гору над грузинами. Оскільки в спарених матчах українці краще діють в першому, тому й будемо робити ставку на суботній. Згоден, наш черговий візаві останнім часом на видноті, але треба брати приклад з албанців, котрі в попередньому турі перемогли грузинів в гостях. То чому б й нам не замахнутися на максимальний результат, тим паче, що за підбором виконавців українці переважають, як грузинів, так й албанців.

Звісно, багато залежатиме від вибору Сергія Реброва: на якій тактичній схемі він зупиниться, чи довірить місце в старті підопічним, які не мали достатньої ігрової практики, чи впорається Юхим Конопля з опікою лідера господарів Хвічі Кварацхелії? Сподіваюся, що в Батумі зіграють найсильніші й продемонструють свої найкращі якості. Mій прогноз? 1:0 – на користь української збірної", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок збірних Грузії та України відбудеться 16 листопада в Батумі й стартує о 19:00 за київським часом.

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