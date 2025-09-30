– Мироне Богдановичу, нехай не надто переконливо за змістом гри, але за рахунком, наша молодіжка добре стартувала на чемпіонаті світу 2025 року, здолавши Південну Корею (2:1). Зможе команда Дмитра Михайленка потішити нас перемогою й у грі з Панамою?

– Наші хлопці мають зрозуміти одну річ: перемагаємо Панаму й усе – проходимо далі, до 1/8 фіналу. Налаштування на цю гру в українців має бути максимальне. Після того, як обіграли дуже хорошу команду Південної Кореї, має бути й упевненість у собі у підопічних Михайленка. Думаю, що гравці то все розуміють, і вийдуть зарядженими, з максимальним налаштуванням.

"Нам точно цього не вистачало": Михайленко знайшов ложку дьогтю у стартовій перемозі збірної України U-20 на ЧС-2025

– Щодо налаштування. Ви з вашим досвідом, щоб порадили значно молодшому Михайленку, як слід мотивувати хлопців, щоб їх не перенакрутити, скажімо так?

– Потрібно забути першу гру, а точніше – взяти з неї все найкраще, що було. Нашим хлопцям особливо добре з Південною Кореєю вдався початок поєдинку. От і з Панамою було б добре так само почати, з таким саме настроєм. А ще, варто забути, що в нас вже є три очки. Потрібно грати з Панамою, як з чистого аркуша, то основне.

– Хотілося б від вас почути прогноз на матч Панама – Україна.

– Україна переможе, а рахунок… Побачимо. Основне – очки, треба три пункти здобути та спокійно далі готуватися до наступної гри, – сказав Маркевич в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, матч між збірними України та Панами відбудеться вже сьогодні, 30 вересня. Початок зустрічі о 23:00 за київським часом.

Панама U-20 – Україна U-20: анонс матчу ЧС-2025