– Як бути Довбику, щоб не помилитись у виборі запрошень? Адже чутки сватають його то в Мілан, то в Наполі, то в Евертон, то в мадридський Атлетіко.

– Я б на його місці повернувся до Іспанії. Якщо Атлетіко дійсно його хоче, то у цей клуб. В іспанській Ла Лізі у нього все добре складалося: він багато забивав за Жирону, став найкращим бомбардиром чемпіонату. Я ще тоді говорив, що не треба їхати з Іспанії.

– Чим пояснили б не надто тривалий альянс нашого гравця із Ромою?

– Важко сказати, чому так сталося. Навіть не знаю. Чи може бути, що це не його клуб чи не його чемпіонат? Так, може. Грав в Іспанії – то і треба було продовжувати там виступати. Якщо не хотів в Жироні, то в іншому клубі – мадридському Атлетіко. І якщо інтерес цього клубу до Довбика актуальний, то я вважаю, потрібно в Іспанію повертатися, – заявив Мирон Маркевич у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 Довбик забив 17 голів та віддав 4 асисти. Проте це не переконало Джана П'єро Гасперіні, який очолив Рому влітку й не бачить українця гравцем основи.

