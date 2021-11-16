"Наша збірна добре провела матч проти Болгарії. Тому потрібно постаратися зіграти так само і з боснійцями. Думаю, функціонально футболісти збірної України готові до свого матчу року.

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Я не побачив з боку фінів чогось надприродного. Вони завжди так грають. Команда показує добротний, дисциплінований футбол без надмірностей. Французи вирішили своє завдання, тому подивимося, який склад виставить на гру в Гельсінкі Дідьє Дешам. Сподіватимемося, що чемпіони світу як мінімум не програють. Але якщо збірна Франції серйозно підійде до поєдинку, то я не бачу шансів для Фінляндії.

Чекати нема чого, треба атакувати, пресингувати. Боснійці зараз пригнічені, і цим необхідно скористатися. Це остання гра року, в якій багато в чому вирішується доля путівки на чемпіонат світу. У збірної України є і кому атакувати, і кому забивати. Чому я й кажу, що з перших хвилин треба брати бика за роги. Вірю і сподіваюся, що кількість гольових моментів, створених у поєдинку із болгарами, у матчі з боснійцями переросте у якісну реалізацію.

"Синьо-жовті" виграють у два м'ячі – 0:2, 1:3 без різниці. Так, у нас є певні проблеми в обороні, але для того і було п'ять днів у тренерського штабу, щоб виправити всі шорсткості у грі збірної України. Треба виходити та зіграти так, як це було у попередній нашій грі. Суперника потрібно добивати", – сказав Маркевич в інтерв'ю РБ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок з боснійцями відбудеться вже сьогодні, 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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