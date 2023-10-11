"Справедливість таки взяла гору. Але мене насторожує, як взагалі наприкінці вересня на порядку денному Виконкому УЄФА могло з'явитися питання про допуск країни-агресора до футбольних змагань. Ганьба – інакше й не скажеш. Я був шокований.

УЄФА скасував скандальне рішення щодо допуску збірних Росії до міжнародних турнірів

Ось чому треба провести детальне розслідування. І якщо це була ініціатива президента УЄФА Александера Чеферіна, то ставити питання про висловлення йому недовіри.

Бо це неприпустимо, коли біля керма УЄФА перебувають функціонери, які не хочуть бачити очевидного: російські злочинці щодня вбивають українців на їхній землі. Переконаний, що в УЄФА не чекали, що це рішення Виконкому викличе такий супротив з боку європейської футбольної громади, й тому довелося дати, як то кажуть, задню. Проте, щоб таким горе-функціонерам більше не кортіло ухвалювати необдумані рішення, треба, повторюю, провести розслідування й покарати винних", – цитує Маркевича Sport.ua.

Нагадаємо, напередодні Виконком УЄФА повернув дискваліфікацію усім збірним Росії через два тижні після свого попереднього рішення.

УАФ відреагувала на рішення УЄФА щодо скандального допуску збірних Росії до міжнародних турнірів