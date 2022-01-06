"Це зараз абсолютно нереально. Шевченко фактично щойно прийняв Дженоа, має певні контрактні зобов’язання. І йти наразі було б неправильно, навіть якщо щодо збірної Польщі є якісь предметні розмови.

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Збірна Польщі, звичайно, хороша команда, де є хороші футболісти, які практично всі грають у Європі. Але, знову ж таки, Шевченко лише два місяці тому прийняв клуб, він там має працювати. Журналісти можуть про що завгодно розмірковувати, але я, як тренер, говорю з практичної позиції: Шевченко в збірній Польщі – це зараз нереально", – цитує Маркевича FootBoom.

Нагадаємо, вже колишній тренер збірної Польщі Паулу Соуза покинув її через бажання працювати у Фламенго. Шевченко прийшов у Дженоа у листопаді 2021-го. Його головне завдання – врятувати команду від вильоту з Серії А.

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