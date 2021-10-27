"Не може бути такого, щоби ми не дали бій. Навіщо тоді існує ця команда? Ми гратимемо виключно на перемогу грі з Динамо.

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Природно, наш склад відрізнятиметься від звичного. У нас за дві доби наступна гра і потрібно врахувати це. Логічно, що у нас будуть і деякі зміни у тактиці на гру", – поділився Маркевич у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Маріуполь та Динамо зустрінуться в рамках 1/8 фіналу Кубка України вже сьогодні, 27 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

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