Маркевич – про шанси Маріуполя пройти Динамо в Кубку України: "Навіщо тоді існує ця команда?"
13:15 - Читать на русском
Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Динамо.
"Не може бути такого, щоби ми не дали бій. Навіщо тоді існує ця команда? Ми гратимемо виключно на перемогу грі з Динамо.
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Природно, наш склад відрізнятиметься від звичного. У нас за дві доби наступна гра і потрібно врахувати це. Логічно, що у нас будуть і деякі зміни у тактиці на гру", – поділився Маркевич у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, Маріуполь та Динамо зустрінуться в рамках 1/8 фіналу Кубка України вже сьогодні, 27 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.
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