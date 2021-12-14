"Я можу тільки попросити вболівальників не критикувати команду і не ставити на нас хрест. Усе ще попереду, і ми дійсно намагаємося грати в той футбол, який був би привабливим для вболівальників.

Звичайно, потрібен результат, і ми це прекрасно розуміємо. Але коли дитина у 6-7 місяців не вміє ходити, ми ж на неї не кричимо і не критикуємо, бо розуміємо, що дитина не може цього робити в такому віці. Щось схоже можна сказати й про нашу команду. Вони спочатку повинні навчитися дійсно бути дорослими – і в повсякденному житті, і на полі.

"Нам не варто продовжувати співпрацю": Маркевич відреагував на чутки про конфлікт з голкіпером Маріуполя

Ми виходимо з відпустки 17 січня, та після тижня перебування в Маріуполі, втягувальних занять і тестувань вирушимо до Туреччини, де майже місяць будемо готуватися до першої гри з Чорноморцем, та відразу звідти вилетимо до Одеси. Ми очікуємо на підсилення. Я думаю, що нам варто суттєво підсилитися для того, щоб виправити ситуацію і бути конкурентоздатними.

Молоді хлопці, які у нас вже є, могли б набратися досвіду від досвідченіших виконавців. Думаю, що це буде вся центральна вісь, захист і півзахист. Звичайно, якщо будуть хороші футболісти на інші позиції, які виявлять бажання грати за Маріуполь, ми не будемо проти", – розповів Остап Маркевич в ефірі телеканалу "Футбол 1".

На зимову паузу Маріуполь пішов останнім, маючи в активі лише 8 очок.

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