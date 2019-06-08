Маркевич – про перемогу України над Сербією: Це була одна з найкращих ігор за всю історію національної команди

Відомий український тренер, очільник комітетів національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував перемогу національної команди над Сербією у третьому турі кваліфікації на Євро-2020.

"Я був ініціатором проведення двох матчів збірної України у Львові. Була проблема з полем, тому Шевченко погодився, але за умови, що газон замінять.

Вважаю, що це була одна з найкращих ігор за всю історію збірної України. Напевне, ніхто не чекав такого результату. Тим приємнішим є цей рахунок.

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Приємно, що збірна України U-20 також дала серйозний поштовх головній команді. Я бачив, що гравці у хороших кондиціях, залишалось це реалізувати на полі. Тренерський штаб відмінно підготувався до гри, у сербів практично не було шансів. Контроль м'яча поставив у кут збірну Сербії.

Відзначу гру Маліновського, який стає лідером збірної. Також відзначу Циганкова та Коноплянку, за якого особливо радий. Його вчорашня зв'язка з Миколенком принесла плоди. Головне для нього зараз – знайти свою команду та вийти на свій колишній рівень. Радий за Яремчука, який забив дебютний гол", – сказав Мирон Маркевич.

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