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Маркевич – про перемогу України над Сербією: Це була одна з найкращих ігор за всю історію національної команди

11:45 181 Читать на русском
Маркевич – про перемогу України над Сербією: Це була одна з найкращих ігор за всю історію національної команди
Україна – Сербія / EFE

Відомий український тренер, очільник комітетів національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував перемогу національної команди над Сербією у третьому турі кваліфікації на Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Я був ініціатором проведення двох матчів збірної України у Львові. Була проблема з полем, тому Шевченко погодився, але за умови, що газон замінять.

Вважаю, що це була одна з найкращих ігор за всю історію збірної України. Напевне, ніхто не чекав такого результату. Тим приємнішим є цей рахунок.

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Приємно, що збірна України U-20 також дала серйозний поштовх головній команді. Я бачив, що гравці у хороших кондиціях, залишалось це реалізувати на полі. Тренерський штаб відмінно підготувався до гри, у сербів практично не було шансів. Контроль м'яча поставив у кут збірну Сербії.

Відзначу гру Маліновського, який стає лідером збірної. Також відзначу Циганкова та Коноплянку, за якого особливо радий. Його вчорашня зв'язка з Миколенком принесла плоди. Головне для нього зараз – знайти свою команду та вийти на свій колишній рівень. Радий за Яремчука, який забив дебютний гол", – сказав Мирон Маркевич.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Україна - Сербія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Мирон Маркевич
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