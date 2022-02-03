"Так, я дивитимуся Олімпійські ігри – і якомога більше. Це вагома подія, яка буває не так часто. Особливо люблю хокей – йому приділятиму головну увагу. Буду вболівати за збірну Канади. І, звісно, як же без біатлону?

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Перед початком турніру шанси на медалі є завжди. Українці, за традицією, можуть вистрелити саме у біатлоні. Крім того, очікую певних приємних несподіванок. Пригадуєте, яку сенсацію чотири роки тому створив наш фрістайліст Олександр Абраменко? Він зумів піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу", – сказав Маркевич у коментарі Спорт24.

Нагадаємо, урочисте відкриття Олімпіади відбудеться на стадіоні "Пташине гніздо" у Пекіні у п'ятницю, 4 лютого. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

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