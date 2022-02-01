Знаменитий український тренер, як і раніше, переконаний, що футболістам, які поїхали грати в російський чемпіонат, не місце в національній команді.

"Чи правильно, що тренерський штаб збірної не викликає українців, які грають у Росії? Вважаю, що правильно. Може, колись часи зміняться, але зараз цього не можна робити.

"Таке не можна пробачати": Маркевич різко виступив проти братання українських та російських спортсменів

У нас вісім років триває війна з Росією, щодня гинуть наші хлопці, а ми туди їдемо заробляти гроші. Я цього не розумію", – цитує Маркевича FanDay.

Зауважимо, сьогодні, 1 лютого, екс-наставнику Карпат, Металіста, Дніпра і збірної України виповнився 71 рік. Останнім місцем його роботи був Комітет національних збірних УАФ.

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