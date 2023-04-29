Маркевич – про "наїзди" Вернидуба на суддів: "Таке треба трохи присікати"
Відомий український тренер Мирон Маркевич розкритикував поведінку наставника Кривбаса Юрія Вернидуба під час матчів УПЛ.
"Нарікання Вернидуба на суддівство? Таке треба трохи присікати. Якщо ми будемо дозволяти робити подібне – це неправильно. Зрештою, і судді повинні тримати свій якийсь гонор, чи що.
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Я все розумію – сам не безгрішний, і міг десь щось сказати. Але воно вже трохи входить в систему, і це треба присікати. За кордоном про це навіть не говорили б, якщо чесно.
Знаєте – всі, хто не виграють, завжди незадоволені. У нас вже є певний пресинг на суддів. Футболіст падає, крикнув, і вже свистять. А був там фол чи ні – ніхто про це не думає. Треба впасти й сильно крикнути, от і все. Це гальмує саму гру. У нас і так у футболі, як то кажуть, пішки ходять, а так ще й постійні свистки, немає динаміки", – сказав Маркевич у коментарі Telegraf.
Нагадаємо, Вернидуб постійно нарікає на суддівство, вважаючи його упередженим щодо своєї команди. За різкі висловлювання фахівець неодноразово отримував попередження і навіть вилучення.