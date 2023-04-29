"Нарікання Вернидуба на суддівство? Таке треба трохи присікати. Якщо ми будемо дозволяти робити подібне – це неправильно. Зрештою, і судді повинні тримати свій якийсь гонор, чи що.

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Я все розумію – сам не безгрішний, і міг десь щось сказати. Але воно вже трохи входить в систему, і це треба присікати. За кордоном про це навіть не говорили б, якщо чесно.

Знаєте – всі, хто не виграють, завжди незадоволені. У нас вже є певний пресинг на суддів. Футболіст падає, крикнув, і вже свистять. А був там фол чи ні – ніхто про це не думає. Треба впасти й сильно крикнути, от і все. Це гальмує саму гру. У нас і так у футболі, як то кажуть, пішки ходять, а так ще й постійні свистки, немає динаміки", – сказав Маркевич у коментарі Telegraf.

Нагадаємо, Вернидуб постійно нарікає на суддівство, вважаючи його упередженим щодо своєї команди. За різкі висловлювання фахівець неодноразово отримував попередження і навіть вилучення.

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