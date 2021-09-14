"Перш за все, хочу попередити футболістів Шахтаря, що про недооцінку Шерифа не може і йтися, ставитися до нього потрібно, як до інших учасників групи – Інтера і Реала.

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На цьому етапі прохідних суперників просто не може бути. Тим більше, що підопічні українського фахівця Юрія Вернидуба вже змусили зійти з дистанції кількох серйозних візаві. Якщо з мотивацією і концентрацією все буде в порядку, то я не сумніваюся в успіху "гірників". Тим не менш, у Шахтаря клас вищий, досвіду побільше, та й у кого вигравати, як не у Шерифа, якщо ставити перед собою мету пробитися в наступний раунд?

Можна не сумніватися, що завтра Роберто Де Дзербі знову ставку зробить на легіонерів. Він не має права експериментувати, йому потрібен результат зараз, а іноземці Шахтаря вже доводили свій високий рівень", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, Шахтар на виїзді проведе поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів проти Шерифа. Стартовий свисток у Молдові пролунає завтра, 15 вересня, о 19:45.

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