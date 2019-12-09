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Маркевич – про Курченка: Зразу зрозумів, що він дилетант

21:08 262 Читать на русском
Маркевич – про Курченка: Зразу зрозумів, що він дилетант
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер харківського Металіста Мирон Маркевич пригадав період співпраці з олігархом Сергієм Курченком.

"Я прочекав його годин 5. Ми домовилися на 12:00, а зустрілися десь в 17:00-18:00. У Києві пройшла зустріч. Я зрозумів, що це повний дилетант, що це для нього буде, швидше за все, забава. Так воно і сталося.

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Але найстрашніше, що ми тоді були лідерами. А він одразу продав Тайсона. Я зрозумів, що це початок кінця. Хоча ми і без Тайсона посіли друге місце, але, звичайно, могли виграти чемпіонат. Ми посилили Шахтар, послабили Металіст.

Це не його було, він абсолютно іншим займався. Він десь прочитав, що всі багаті люди володіють командою. Ось він і вирішив мати команду. Тепер бачите, до чого це призвело", – сказав Маркевич в інтерв’ю Stargorod Sport.

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