"Слова Луческу про недоцільність дискваліфікації російських спортсменів? Він не мав права того говорити. Яке ти маєш право таке казати в чужій державі, яка воює? Так, ти хороший тренер, от і працюй, тренуй. Чому ти починаєш розказувати, правильно чи неправильно зроблено? Особливо в такий час.

У нас біда, війна, тому треба поводитися коректно. Я не хочу ображати футболістів. Так, він прийшов, щось додав у Динамо, команда виграла чемпіонат України, обігнала Шахтар, нема питань.

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Команда мучиться, ну я, як тренер, розумію. Ну програли 1:0 Барселоні, і всі тішаться. Колись Динамо чотири забивало Барселоні. То було дійсно київське Динамо, яке вигравало кубки, грало в півфіналі ЛЧ. То було Динамо. Те, що ми зараз бачимо на полі – ну, повірте... Ще раз кажу, що не хочу ображати футболістів. Може, є 4 людини, які щось собою являють. Ті, хто розуміє футбол, бачать, що це не те, що має бути в київському Динамо.

Динамо має бути серйозним клубом. Остання хороша команда була у 1998 році. Пізніше – провал повний, це всі розуміють. Ну, там десь щось виграли, якийсь чемпіонат, якийсь Кубок, але в Європі – одні провали. Динамо має бути Динамо", – розповів Маркевич в ефірі YouTube-каналу Pressing.

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