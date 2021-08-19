"Шахтар мені сподобався. "Гірники" прагнули грати у свій футбол, за допомогою вміло розіграних комбінацій знаходили вільні зони на половині поля господарів і хоча не досягли успіху в реалізації гольових моментів, проте переможний м'яч забили саме вони.

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Як я ставлюся до того, що в стартовому складі Шахтаря було відразу дев'ять легіонерів? Із розумінням. Головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі робить ставку на перевірених бійців, адже йому потрібен результат прямо зараз. А ті футболісти з українським паспортом, яким італійський фахівець довіряє в чемпіонаті УПЛ, нехай доводять, що вони гідні грати з перших хвилин і на міжнародній арені. Все справедливо.

Відсвяткувавши досить впевнену перемогу в Монако, Шахтар, звичайно, зробив вагому заявку на вихід у наступний раунд Ліги чемпіонів. Однак хочу нагадати "гірникам", що зроблено лише півсправи, а в тому, що футболісти Монако в Харкові битимуться до кінця – не сумніваюся. Тим більше, що їхній головний тренер – Ніко Ковач – свого часу в ролі гравця завжди вирізнявся бійцівським характером", – цитує Маркевича Meta-ratings.

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